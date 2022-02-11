Своевременная расчистка охранных зон ЛЭП важна для повышения надежности энергоснабжения потребителей

Специалисты Предгорных районных электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» провели в Пятигорске расчистку охранной зоны воздушной линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ от подстанции 35/10 «Бештаугорец». Мероприятия выполнялись для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей промышленной зоны города Пятигорска, в том числе теплиц, котельных, птицефабрики, молочного завода и других объектов. Работы по расчистке трасс были согласованы с местным муниципалитетом и проводились в строгом соблюдении всех законодательных норм.

Для содержания в надлежащем состоянии охранной зоны линии электропередачи в эти дни специалистами было приведено в порядок около полукилометра трассы ВЛ.

«В последнее время на данном участке были зафиксированы технологические нарушения из-за соприкасания разросшихся ветвей деревьев с токоведущими частями линии. В связи с чем специалисты выехали на объект, оценили ситуацию и инициировали работы», — рассказал главный инженер Предгорных РЭС филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» Дмитрий Гаврилов.

Специалист пояснил, что решение о видах обрезки растительности специалистами принимается непосредственно на месте работ. «В основном коронируем деревья, но в некоторых случаях приходится проводить максимально возможную обрезку зелёных насаждений, чтобы стремительный рост деревьев к следующему сезону вновь не стал угрозой для бесперебойного и безопасного энергоснабжения потребителей.

Энергетики еще раз напоминают, произрастающая непосредственно в охранной зоне ЛЭП древесно-кустарниковая растительность несет в себе потенциальную опасность как для состояния энергообъектов, так и для самих жителей. В результате падения либо контакта ветвей с проводами могут произойти самые серьезные последствия — от короткого замыкания, повреждения силовых трансформаторов и возгорания близлежащих объектов до причинения вреда здоровью и жизни людей. Поэтому для исключения чрезвычайных ситуаций в приоритете у энергетиков всегда будет оставаться вопрос безопасного состояния энергообъектов во благо жителей.

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