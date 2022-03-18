Своих не бросаем: в Пятигорске прошла патриотическая акция

Март 18, 2022 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 440

Концерт-поддержка «Россия, Крым, Донбасс» состоялся сегодня на площади перед администрацией города. В нем приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО, атаман терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов и председатель городской Думы Людмила Похилько.

«События, которые сейчас проходят в Донбассе,  воинская операция, которая проводится по решению нашего президента, направлена на то, чтобы покончить с нацизмом, с унижением наших русских братьев на Украине, навести порядок, чтобы все мы жили в мире и благополучии. Не остался в стороне и Пятигорск. Люди собрали свыше 80 тонн гуманитарной помощи, которая была распределена между беженцами и нуждающимися в Белгородской, Ростовсеой областях. Совсем недавно автопоезд ушёл в Республику Крым в город Армянск, чтобы дальше отравиться в Херсон и Мариуполь», — сказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

На сцене выступили творческие коллективы города. Не смотря на погодные условия, на патриотическую акцию пришли сотни неравнодушных людей.

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