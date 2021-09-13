Свыше 10 тысяч пар обуви изъяты должностными лицами таможенных органов СКТУ

При таможенном досмотре павильона на рынке «Лира» города Пятигорска было выявлено и изъято 5 603 пары обувной продукции

с признаками контрафактной, а также 5 175 пар обуви без обязательной маркировки средствами идентификации. Товар изъят из гражданского оборота.

Должностные лица подразделения по контролю за ввозом и оборотом товаров и оперативно — розыскного отдела Минераловодской таможни,

а также СОБР Северо-Кавказской оперативной таможни совместно с cотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю провели проверочные мероприятия в целях контроля исполнения законодательства Российской Федерации в сфере выявления и пресечения незаконного ввоза и оборота на территории страны контрафактной продукции.

В ходе выездной таможенной проверки выявлена вероятность нарушения таможенного законодательства: на часть продукции нанесены товарные знаки, включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России, а также символика, сходная с комбинированными товарными знаками, зарегистрированными в Государственном реестре: «Adidas», «Fila», «Louis Vuitton», «Nike», «Chanel», «Christian Dior», «Gucci» и другие.

У предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие законность нанесения товарных знаков на продукцию. Документы по приобретению и сертификации у владельца также отсутствовали.

В настоящее время в отношении обувной продукции с признаками контрафактной проводятся межведомственные проверочные мероприятия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

В отношении обувной продукции без маркировки назначена экспертиза, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о наличии

в действиях предпринимателя состава преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Справка:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.