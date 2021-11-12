Свыше 3,1 тыс. км линий электропередачи отремонтировали «Россети Северный Кавказ» в СКФО

В текущем году для повышения надежности энергоснабжения регионов СКФО энергетики компании «Россети Северный Кавказ» отремонтировали 3 124 километра линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

Проведен капитальный ремонт почти 700 км ЛЭП высокого напряжения (35 кВ и выше). Специалистами компании также отремонтировано 2 425 км линий электропередачи 0,4-20 кВ.

В регионах Северного Кавказа мероприятия реализованы в соответствии с масштабом территорий и актуальностью проведения ремонтных работ на объектах.

В Ставропольском крае отремонтировано свыше 1,2 тыс. км ЛЭП, в Дагестане – более 1,16 тыс. км, в Чеченской Республике — 357 км линий, в Карачаево-Черкесии — более 136 км, в Северной Осетии -118 км, в Кабардино-Балкарии – 96 км линий и в Ингушетии — 54 км.

Надежное функционирование линий электропередачи – один из ключевых факторов, влияющих на бесперебойное энергоснабжение потребителей электроэнергии. Именно поэтому в энергокомпании уделяют своевременному ремонту ЛЭП повышенное внимание.

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