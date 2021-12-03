Свыше 3,4 тыс. км. ЛЭП отремонтировали «Россети Северный Кавказ» в регионах СКФО за 11 месяцев

Специалисты «Россети Северный Кавказ» продолжают повышать надежность функционирования электросетевого комплекса макрорегиона. Во всех регионах деятельности компании для улучшения качества энергоснабжения потребителей СКФО ведутся комплексные мероприятия в рамках различных производственных программ.

Так, за 11 месяцев текущего года в рамках программы технического обслуживания и ремонтов энергетики отремонтировали свыше 3,4 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. В том числе отремонтировано порядка 702 километров ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, а также более 2,7 тысячи километров линий 0,4 — 20 кВ (потребительские сети).

В Ставропольском крае проведен ремонт почти 1,4 тысячи километров ЛЭП, в Дагестане – 1,2 тысячи километров, в Чеченской Республике – около 441 километров, в Северной Осетии – 139 километров, в Карачаево-Черкесии – порядка 136 километров, в КБР – 117, в Ингушетии – 57.

Мероприятия энергетики проводят в соответствии с объемом отраслевых задач в каждом регионе и территорией обслуживания.

В общей сложности над повышением качества и надежности энергоснабжения жителей и предприятий СКФО практически в круглогодичном формате трудятся свыше 2,4 тысячи специалистов производственного персонала «Россети Северный Кавказ» в составе 597 бригад. В работах задействована вся необходимая спецтехника.

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