Свыше 4 тысяч трансформаторных подстанций отремонтировали «Россети Северный Кавказ» в СКФО

В текущем году энергетики Группы «Россети Северный Кавказ» реализовали комплекс всех необходимых мероприятий для того, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения потребителей электроэнергии в период сезонных нагрузок.

В числе важнейших работ, проведенных энергетиками в распределительных сетях, — ремонт 4 069 трансформаторных подстанций в регионах Северного Кавказа. Из этого количества 1 514 трансформаторных подстанций отремонтировано в Ставропольском крае; 1 211 – в зоне деятельности Дагестанского филиала компании; ремонт 757 трансформаторных подстанций проведен в Чечне; 151 – в Кабардино-Балкарии; 108 – в Карачаево-Черкесии; 101 – в Северной Осетии; 100 – в Ингушетии.

Трансформаторная подстанция – один из ключевых элементов в работе энергосистемы. От надежного функционирования этой электроустановки, предназначенной в том числе для распределения электроэнергии в системах электроснабжения сельских, городских, промышленных объектов, зависит бесперебойное энергоснабжение всех потребителей энергоресурса.

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