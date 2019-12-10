Литературный вечер, посвященный 105-летию выдающегося кабардинского поэта, журналиста, писателя, философа, общественного деятеля Алима Кешокова состоялся в Доме национальных культур Пятигорска.

Встречала гостей, как и положено, гостеприимная хозяйка Юлия Мальцева. Студенты с интересом прослушали рассказ о жизненном пути поэта и узнали много интересного. Так, оказывается, дату рождения этого выдающегося человека библиографы определяли следующим образом: он явился миру, когда в Кабарде начали собирать урожай картофеля, то есть в июле… В детские годы окончил двухлетнюю школу, затем перешел в сельскохозяйственную. Потом институт. Преподавал. Воевал. Писал стихи и прозу… Выступление подготовила Джульетта Шелиева, первокурсница магистратуры. Именно ей, кабардинке, близки и понятны поэтические строки на родном для поэта языке. Впрочем, талант национальности не знает. Произведения на русском и кабардинском, затаив дыхание, слушали все, кто собрался в этот зимний вечер в уютном зале Дома национальных культур. А потом все вместе посмотрели весьма лихо закрученный фрагмент пьесы Алима Кешокова «Последняя верста», представленный самодеятельными артистами из числа студенческой молодежи.

Мероприятие организовали и провели студенты из клуба «Духовное наследие» при Пятигорском госуниверситете. Созданный 23 года назад, он передает молодым знания о классическом искусстве, литературе, музыке. Цель — развитие интеллекта и духовной ценности личности человека через поэзию, театр и вокал.

Аревик Гевогян, сотрудник управления по формированию социальных компетенций, гражданскому воспитанию и подготовке выпускников к трудоустройству и будущей карьере (ПГУ):

— Я сама когда-то играла в театре клуба «Духовное наследие» нашего университета. Сегодня являюсь его куратором. А у основания стояла художественный руководитель и режиссер Лариса Далецкая. У нас два отделения – вокальное и театральное. В уходящем году мы подготовили большой музыкальный фестиваль к Дню музыки. Постановки обычно связываем с круглыми датами со дня рождения известных литераторов. Сейчас ребята готовят отрывок из произведения осетинского поэта Коста Хетагурова, юбилей которого мы отмечали нынешним летом. Устраиваем и конкурсы чтецов, в том числе посвященный Лермонтову, к участию в котором привлекали школьников Пятигорска. Выступаем также на площадках медико-фармацевтического института. Ставим не только наших классиков – Островского, Чехова, Горького, — но зарубежных авторов. Играют студенты с удовольствием. Да и зрителям нравится. Так и воспитываем молодежь в духе традиционных человеческих ценностей.