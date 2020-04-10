Театр в онлайн-режиме

Мастер-классы по актерскому мастерству, уроки вокала в прямом эфире, хореографические упражнения в условиях домашней самоизоляции — эти необычные интерактивные форматы театральной жизни набирают популярность с каждым днем.

А еще театр публикует в открытом доступе ссылки на архивные записи концертов. И готовит рубрику «Минута поэзии», сообщает официальный сайт администрации Пятигорска.

Ежедневно на своей страничке в Instagram солистка театра Наталья Виноградова проводит распевку, объясняет принципы постановки голосового аппарата и певческого дыхания, дает легкие упражнения. Солист балета КонстанстинОгай в своем Instagram-профиле два раза в неделю рассказывает, как с помощью простых упражнений оставаться в хорошей физической форме в условиях самоизоляции. Артист Алексей Яковлев проводит занятия по актерскому мастерству.

На сайте театра оперетты круглосуточно доступны ссылки на архивные записи концертов. Так, здесь можно увидеть программу «Вечеринка в стиле танго»и праздничный концерт «Пять минут».

Кроме того, на страницах в социальных сетях публикуются фрагменты спектаклей, лучшие арии и дуэты из популярных оперетт. А артист театра Дмитрий Патров готовит собственную рубрику «Минута поэзии». Не пропустите, будет интересно!