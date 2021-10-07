Театральные гастроли

Пятигорск принимает артистов Ставропольского театра драмы, а наш Театр оперетты повез несколько спектаклей в краевую столицу. Хорошая привычка, почти родственный обмен; традиционно осенью театры Пятигорска и Ставрополя производят гастрольную рокировку: пятигорчане едут в краевой центр, ставропольчане – к нам.

Два города и два театра связывают многолетние, дружеские, партнерские отношения. В этот раз Театр оперетты покажет в Ставрополе три вечерних спектакля («Графиня Марица», «Прекрасная Елена», «Свадьба с генералом»), а также волшебную сказку для детей «Снежная королева». А Ставропольский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова вчера открыл гастроли мюзиклом «Дубровский». Кроме того, для пятигорчан подготовлены спектакли «Красотка и семья», «Дон-Жуан — любовь моя» и детская сказка «Алиса в стране чудес». Билеты в продаже в кассе и на официальных сайтах театров: www.operetta.su www.stavteatr.ru Обменные гастроли театра драмы и театра оперетты состоялись благодаря поддержке Правительства и Министерства культуры Ставропольского края.