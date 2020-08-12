Тема № 1 — экология

Первая смена молодежного форума «Машук-2020» посвящена глобальным вызовам, один из которых – экологический. Пандемия отступает, и на ее место приходит экология. Люди все больше задумываются о том, чем дышат, что пьют, в каких условиях живут.

— Я убеждена, что в будущем экология станет темой номер один в глобальной повестке. Уже сейчас мы видим колоссальный лоббизм. Бизнес зачастую шантажирует: нужны рабочие места или чистый воздух? Уже сейчас экологию пытаются использовать для раскачивания политической ситуации. Поэтому важно каждому поменять отношение к этой теме, обеспечить объективный контроль. Надо сделать все, чтобы экологическую карту не разыгрывали в политических целях, — заявила, выступая перед участниками форума, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Большой блок конкурсных проектов, представляемых на «Машуке», посвящен экологической проблематике. Ольга Тимофеева сообщила, что лично готова помогать в реализации этих проектов.

Небольшие молодежные инициативы по раздельному сбору мусора, экологическому просвещению, уборке конкретных территорий часто превращаются в хорошие проекты, которыми можно гордиться.

Вице-спикер Госдумы высказала также свое мнение о потенциале молодых: — Вы не будущее, вы уже наше настоящее. С вами нельзя не считаться. И у вас уже многому можно поучиться. Я всегда приезжаю на форум «Машук» именно для этого. Зарядиться вашей энергией, найти общий язык, обменяться свежими идеями. Мы ждем, что вы, неравнодушные и активные, придете на наши места, станете депутатами, мэрами, губернаторами. Главное – верить в свои силы и не бояться брать ответственность на себя».

Первая тематическая смена «Машука» продлится с 11 по 16 августа. Она посвящена глобальным вызовам. Помимо экологии, их немало в новом цифровом укладе экономики, в науке и технологиях.