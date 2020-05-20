Тема обсуждения – развитие Пятигорска

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым. Обсуждены вопросы развития города-курорта, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации.

Дмитрий Ворошилов отметил, что благодаря решению о введении в Пятигорске карантина удалось своевременно купировать распространение коронавируса, не допустив взрывного роста заболеваемости. Он также подчеркнул, что благодаря принятым мерам в городе уже значительное время не фиксируются «завозные» случаи заболевания.

Как и по всему краю, в Пятигорске ведутся дополнительные стимулирующие выплаты врачам. На сегодняшний день, по словам руководителя муниципалитета, все они осуществлены.

Отдельно обсужден вопрос работы трамвайного парка, испытывающего трудности в связи со значительным снижением пассажиропотока. Предприятию выплачена муниципальная субсидия в размере 5 миллионов рублей. Будет оказываться и дальнейшая необходимая поддержка.

— Трамвай — один из символов Пятигорска. Необходимо поддержать предприятие в трудной ситуации сегодня и ставить целью его восстановление в дальнейшем, — прокомментировал глава края.

Днем ранее на внеочередном заседании городской Думы депутаты выбрали Дмитрия Ворошилова главой Пятигорска.

Обсуждена реализация в городе проектов благоустройства. Владимир Владимиров акцентировал внимание на организации контроля за качеством работ на каждом объекте, и в первую очередь на соблюдении всех природоохранных мероприятий с обязательным обсуждением проектов с городской общественностью.

— Уже сейчас нужно проработать вопросы реализации проектов строительства и благоустройства в Пятигорске на 2021 год и последующий период. Для этого должна быть разработана концепция развития города с упором на приведение в порядок знаковых мест, повышающих его курортную привлекательность, — отметил губернатор.