Теперь — в перечне культурного наследия

Объекты «Нижние Пушкинские ванны» (г.Пятигорск, пр. Кирова, 3 (литер А), «Усадьба 1917г.» (г. Пятигорск, ул.Козлова д.25 (литеры А, Б) и «Особняк 1917г.» (г. Пятигорск, ул.Козлова д.27 (литер А), включены в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Решение об установлении вышеуказанного статуса, принято Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Ранее в Пятигорске была проведена работа по установлению зон охраны объектов культурного наследия.

Напомню, Пятигорскому некрополю был установлен статус — достопримечательного места.

Работы по разработке государственной историко-культурной экспертизы по поручению губернатора Владимира Владимирова были проведены за счёт средств регионального бюджета.

Спасибо всем, кто помогает в работе по выявлению и постановке на учёт нашего культурного наследия.