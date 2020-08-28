Тепло женских сердец – городу!

Образование, благотворительность, общественная работа, культура – эти темы обсуждались сегодня в администрации Пятигорска, где состоялась ежегодная встреча Совета женщин города с главой столицы СКФО Дмитрием Ворошиловым.

В мероприятии также приняли участие председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, заместитель главы администрации Инна Плесникова, начальники управлений, отделов и ведомств муниципалитета.

Основными вопросами повестки дня стали подготовка к новому учебному году, работа с социально незащищенными семьями и итоги акции «Здравствуй, школа!», которую провели активистки Совета женщин.

— Каждая из вас занимается работой в своем направлении, но кроме этого у вас еще есть и домашний очаг, семейные хлопоты, и вы все успеваете, — отметил Дмитрий Ворошилов. – Спасибо вам за ваш труд, за все, что вы делаете для Пятигорска. Я горжусь женсоветом нашего города!

Слова благодарности за совместную работу в адрес Совета женщин и лично его председателя Натальи Абалдуевой, высказала начальник МУ «Управление образования алминистрации Пятигорска» Наталья Васютина.

Подводя итоги акции «Здравствуй, школа», председатель Совета женщин Пятигорска, депутат городской думы Наталья Абалдуева отметила, что в этом году проводить ее было труднее, чем в прошлом, из-за угрозы распространения коронавируса. Однако пандемия не смогла помешать вручить рюкзаки, наполненные канцтоварами, и сладкие подарки 300 будущим первоклассникам.

— Я благодарю всех, кто помог нам приобрести эти подарки, — подчеркнула Наталья Абалдуева. – Это наши спонсоры ОАО «Пятигорские электрические сети», ЗАО «Холод», ПМК «Зольская», Александр Сахтариди, Александр Шарабок, Геворг Григорьянц, члены президиума и руководители территориальных отделений женсовета – семья Копыловых, Карина Мустафаева, Эльмира Власова, Наталья Радчина, Ирина Богданова, Татьяна Андриенко, Татьяна Абаничева, Оксана Дорошенко, Ирина Платаш.

На встрече также были заслушаны доклады. Обсуждались и другие вопросы.