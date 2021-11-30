Тхэквондисты Пятигорска заняли призовые места Чемпионате России

В столице Татарстана прошли Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ГТФ. В соревновании приняли участие 1800 сильнейших спортсменов из 53 регионов России.⁣⁣⠀ Пятигорские спортсмены достойно представили город, показав отличный результат — Александр Купцов завоевал первое место в разбивании. В комплексах атакующих и защитных приемов, выстроенных в логичной последовательности – хьенгах второе место получила Нестерова Анастасия, третье место у Татьяны Асобиной. Кроме того, по результатам аттестации на черные пояса пятигорчане получили сертификаты международного образца, которые ребятам вручил Старший Мастер 8 дан Виктор Щербаков.