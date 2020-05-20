Трамвайные пути – как в старину

Буквально через месяц в Пятигорске планируют завершить благоустройство Емануелевского парка, что раскинулся вокруг Эоловой арфы. Сейчас во всю укладывается плитка на пешеходных дорожках, устанавливаются лавочки, освещение. Скоро появятся клумбы и необычные арт-объекты. Среди таких, к примеру, — фрагмент восстановленных трамвайных путей, которые когда-то проходили через красивейший природный парк и вели к Провалу.

Расположатся рельсы точь-в-точь как в старину – над Чертовым мостом на повороте одной из дорожек. Там когда-то по-настоящему курсировал небольшой бельгийский трамвайчик, возивший курортников к Провалу.

Первые трамвайные маршруты появились в Пятигорске 14 сентября 1914 года. Первый следовал по остановкам: Вокзал – Казенная Гостиница – Сабанеевские ванны. Всего 4,6 километра до Елизаветинской галереи. Второй маршрут «Казенная гостиница – Провал» составлял 2,7 километра одноколейного пути, проходил через Емануелевский парк, мимо дачи Эльзы, что, кстати, принесло ей значительную популярность.

Трамвайная линия на Провал до наших дней, увы, не сохранилась. Но причиной тому, по мнению старожилов, послужил случай, когда вагон, спускавшийся на большой скорости с горы, врезался в угловое здание. Пути были разобраны, и об этой линии забыли.

При разработке современно проекта благоустройства дизайнеры опирались на архивные снимки парка. Потому и было решено восстановить те самые элементы, которые и создадут особую историческую атмосферу и романтику тех лет.

— Есть много исторических фотографий, на которых изображено, как здесь проходил трамвайный вагон. Поэтому было принято решение восстановить фрагмент рельсов как декоративный объект. Кроме того, большинство подпорных стен отреставрировано машукским камнем, который мы находим в лесу. Также в большом количестве используется дикий камень – им закрывается прибордюрная часть. Так мы максимально воссоздадим старинный облик парка, — прокомментировал прораб участка Алексей Бегляров.

Для того же эффекта старины плитка на некоторых пешеходных дорожках уложена не как современная – плотно и одна к одной, а разной формы, будто колотая, а швы между ними засыпаны растительным слоем, сквозь который в будущем прорастут трава и мох.

Завершить работы по благоустройству Емануелевского парка планируют в середине июня.

Протяженность воссозданных рельсов с крутым поворотом составит 16 м.

На днях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проверил ход благоустройства. На данный момент рабочие восстанавливают подпорную стену бутово-машукским камнем. Началась укладка поверхности «Чертова моста». Изначально прописанная в проекте плитка была заменена на покрытие «Верона» по поручению Дмитрия Ворошилова.

— Работы должны быть проведены качественно. Срок гарантии от подрядчика будет увеличен. Вы ответственны за то, что вы делаете и как, — обратился Дмитрий Ворошилов к представителям подрядной организации, выполняющей работы в Емануелевском парке.