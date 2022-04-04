Транспортная безопасность несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта

В целях профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, личный состав группы по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Пятигорск обращается к детям и их родителям:

«Строго следуйте правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта, запомните:

переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам.

Необходимо выключать наушники при переходе железнодорожных путей!

Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки!

Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.

Не выходите из вагона до полной остановки поезда.

Не играйте на платформах и путях!

Не высовывайтесь из окон на ходу.

Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы.

Не ходите по путям.

На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно держать за руку.

Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. Поезд не может остановиться сразу!

Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.

Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления.

Помните о том, что железная дорога – зона повышенной опасности и требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности! Несоблюдение этих правил влечет административную ответственность, а также может привести к травмам и даже гибели!»