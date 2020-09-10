Три авторские экскурсии – в подарок

Как поздравить пятигорчан и гостей курорта с Днем города? Подарить новые знания – такое решение приняли в Пятигорском краеведческом музее. Программа «По спирали времени», специально разработанная к этому празднику, включила три авторские пешеходные экскурсии, принять участие в которых могли все желающие, причем бесплатно.

Итак, старт был намечен от входа в музей. Здесь гости смогли выбрать понравившуюся им экскурсию и отправиться в путь. Примечательно, что среди аудитории было много пятигорчан. Свой интерес местные жители объясняли просто желанием узнать об истории любимого города побольше. Ведь далеко не все могут похвастаться блестящими краеведческими знаниями.

Первую экскурсию «630 шагов в прошлое» проводил заведующий сектором истории Пятигорского краеведческого музея Михаил Семендяев. Она проходила через Цветник в Музей каменных древностей. Второй маршрут – «Прогулка по Нагорному парку». Эту экскурсию провела также ее автор – заведующая научным отделом Елена Чагаева.

«Пятигорская правда» отправилась на экскурсию «Три Цветника» с кандидатом исторических наук, научным сотрудником научного отдела музеяОлесей Чумак, и узнала историю парка,начиная от входной арки, которая также является интересным, культурным объектом. Олеся Чумак подробно рассказала обо всех трех Цветниках. ПервыйЦветник – Николаевский. Он располагается от входа в парк до здания театра оперетты. Второй Цветник находится на территории от начала городского бульвара и до Академической галереи. Он называется Елизаветинский. А от Академической галереи до начала бульвара Гагарина — ЕмануелевскийЦветник.

Слово участнику:

Марина Яшникова, жительница Железноводска: «Я сегодня пришла на экскурсию с друзьями. Нам интересно послушать историю Цветника. Мы часто бываем в этом парке, но, на самом деле, мало что знаем об его архитектурных достопримечательностях, например. А Пятигорску в канун юбилея хочу пожелать, чтобы здесь внедрили программу «умный город». Это будет прекрасным подарком его жителям».

Из первых уст:

Михаил Семендяев, заведующий сектором истории Пятигорского краеведческого музея: «Все три экскурсии провели их разработчик. Мы ввели их в практику еще в августе и получили массу довольных откликов от благодарных участников».