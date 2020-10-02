Три новых лаборатории для тестирования на COVID-19

На Ставрополье откроют дополнительно три ПЦР-лаборатории по тестированию на COVID-19. Они помогут сократить сроки ожидания результатов тестов.

Число лабораторий Ставропольского края, проводящих тестирование на COVID-19, вырастет до 26. Они помогут дифференцировать заболевания в период роста острых респираторных вирусных инфекций и сократить сроки ожидания результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом на брифинге в Ставрополе сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников. Медикам региона в эпидсезон по ОРВИ и гриппу очень важно разделять группы больных гриппом, ротавирусной, аденовирусной инфекциями, другими ОРВИ и коронавирусом нового типа. В связи с этим в ближайшее время дополнительно будут открыты еще три лаборатории в Ипатовском, Благодарненском и Минераловодском городских округах. Причем, они будут обслуживать свои и близлежащие территории края.

Открытие новых лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, позволит не только нарастить охват тестированием, но и сократить время ожидания результатов исследований до регламентированных 48 часов. Помимо этого, прорабатывается вопрос об установке в медучреждениях еще двух компьютерных томографов. На текущей неделе в Пятигорской инфекционной больнице уже открыт новый модуль с современным КТ-аппаратом. Он позволяет ежедневно выполнять до 60 исследований пациентам с подозрением на внебольничные пневмонии и в короткие сроки делить пациентов на тех, которые нуждаются в стационарном лечении, и тех, кто будет лечиться амбулаторно. Ранее новый КТ-аппарат начали использовать в краевой инфекционной больнице.

«Министерством здравоохранения и Правительством края проводится постоянная работа на упреждение распространения коронавируса, что особенно важно в период сезонного роста острых респираторных заболеваний. За короткий период медучреждения края научились диагностировать и лечить COVID-19. Наши врачи прошли переобучение для работы с больными коронавирусом. Они обеспечены полным спектром необходимого оборудования и лекарств. За короткий промежуток нам удалось нарастить количество исследований на COVID-19 до 5-6 тыс. в сутки. Сегодня система здравоохранения края в целом готова к сезонному росту заболеваемости», — отметил министр.