Три пункта вакцинации открыты в Пятигорске

На территории города Пятигорска создано и оснащено оборудованием

3 пункта для проведения вакцинации на базе городских поликлиник №1, №2 и №3. Суточная пропускная способность которых составляет 230 человек.

С начала прививочной кампании в оборудованные пункты доставлено

4290 доз вакцины. На сегодняшний день прошли вакцинацию 2514 человек, в том числе 158 человек на выездной сессии с созданием мобильного пункта вакцинации без нарушения холодильной цепочки.

Из 2514 человек 629 привиты обоими компонентами вакцины.

1885 человек ожидают второго этапа вакцинации по истечении трехнедельного периода в соответствии с графиком.

934 человека находятся в очереди на вакцинацию, из них 686 по записи, 248 через портал Госуслуг.

Запасы вакцины составляют 1791 дозу, что на сегодняшний день удовлетворяет потребность населения с соблюдением всех норм и правил прививочной кампании.