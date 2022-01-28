Три школы, детский сад и новую поликлинику планируют построить в Пятигорске

Январь 28, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 174

В Думе Ставропольского края обсудили исполнение наказов горожан. Совещание прошло под председательством спикера регионального  парламента Николая Великданя,  при участии краевых депутатов и министров. Как рассказал на своей странице в сети Инстаграм глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, наказы горожан (а значит, и планы развития города на ближайшие несколько лет) касаются, в частности, медицинского блока. Запланировано строительство новой поликлиники в микрорайоне Новопятигорск, реконструкция существующей в поселке Горячеводском, а также капитальный ремонт детской больницы.

—  С 2023 года начинается программа ремонта дворовых территорий детских садов, готовим документацию. Ждем уже в этом году реализацию краевой программы по ремонту дворовых территорий (отбор по ней проведен в Пятигорске еще в 2018 году), — сообщил Дмитрий Ворошилов.

Что касается сферы образования, в планах —  строительство трех школ и одного детского сада, капитальный ремонт образовательных учреждений. Особое внимание – дорожной сети города. В перспективе – строительство  трех крупных транспортных развязок,  ремонт улично-дорожной сети и системы освещения.

— В рамках краевых и федеральных программ дополнительно будем решать проблемы городской жизни и развития города, — отметил глава Пятигорска.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.