Три столетия на страже закона

Сегодня, 11 января, исполнилось 300 лет со дня образования прокуратуры России.

12 января 1722 года по указу Петра Первого была учреждена Российская прокуратура. Также в этот день отмечается профессиональный праздник ведомства, установленный в 1995 году.

В 1917 году институт прокуратуры был ликвидирован, а в 1922 году вновь восстановлен в качестве надзорного органа. Прокуратура СССР, образованная в 1933-м, просуществовала почти 60 лет. В современной России новый закон был принят в 1992 году.

История прокуратуры Ставропольского же края началась в 1822 году, когда главнокомандующий русскими войсками на Кавказе генерал А. П. Ермолов добился перевода центра Кавказской губернии из Георгиевска в Ставрополь.

На протяжении всей своей истории данное ведомство востребованно, и его назначение остается неизменным — защита интересов государства и конституционных прав граждан.

— Интересно, что это слово «прокуратура» не такое современное, как кажется на первый взгляд: оно произошло от латинского «procure», что означает заботиться и надзирать, — отметил исполняющий обязанности прокурора города Пятигорска

советник юстиции Евгений Кошиль. — И сегодня наша служба на передовых позициях.

Сегодня сотрудники ведомства бдительно следят за правопорядком, осуществляют надзор за соблюдением прав и свобод человека, исполнением федеральных законов, координируют деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью.