Тридцать пять лет вместе с родным городом

Большим праздничным концертом свой юбилей в ГДК № 1 имени А. Д. Дементьева отметила пятигорская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 35 лет – это зрелость, опыт, осознанность и много энергии. Именно такие качества присуще членам организации, которая все эти годы принимает самое активное участие в жизни города.

Поздравить юбиляров пришли почетные гости. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что это очень значимая общественная организация, которая оказывает поддержку во многих сферах.

— Работа, которая ведется членами совета, она видна, — отметил градоначальник. — Большая часть замечаний к нам приходит именно от ваших общественников. Мы на них реагируем, все делаем и будем делать. Но, конечно, самый основной ваш вклад, это работа с нашей молодежью. Сегодня есть попытки врагов переписать историю, переделать умы подрастающего поколения. Пытаются сделать так, чтобы они забыли о подвигах своих дедов и прадедов в годы ВОВ, о трудовых доблестях, которые совершили жители нашей страны. Вы боретесь с этим. Дети вас слушают и понимают. Ваши мудрость, знания и опыт — это то, что надо передавать. Одно дело читать о чем-то в книгах, а другое — слышать от тех, кто это проходил. Это важно. Спасибо вам за ваш труд.

Дмитрий Ворошилов вручил приветственный адрес пятигорской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николаю Леге и благодарственные письма активистам.

Слова благодарности за большую общественную работу, а также за то, что члены совета ветеранов помогают воспитывать молодежь, выразила председатель думы Пятигорска Людмила Похилько: «Нельзя, чтобы на земле снова воцарились фашизм и национализм. Ведь мир таким трудом дался нашим дедам и прадедам. Вы помогаете сегодня не допустить того, чтобы их подвиги предали забвению».

Председатель Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Алексей Карабут подчеркнул, что в прошлом году работа пятигорской ветеранской организации была признана лучшей в Ставропольском крае. Здесь вообще все делают на совесть. За всю историю своего существования совет ветеранов Пятигорска всегда в тройке лидеров в регионе.

История:

Организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Пятигорска, была создана на учредительной конференции 18 февраля 1987 года. Первым ее председателем был избран Аракельянц Аршавир Георгиевич. Был разработан и утвержден Устав, избраны руководящие органы, ветеранская организация города была установленным порядком зарегистрирована. В 1989 году председателем Совета ветеранов Пятигорска был избран Игнатов Михаил Акимович, он проработал в этой должности около 20-ти лет. С 2008 года и по настоящее время ветеранскую организацию города возглавляет ветеран военной службы, участник боевых действий капитан 2 ранга в отставке Лега Николай Николаевич.

Есть мнения:

Тамара Михайловна Тимошенко, специалист по работе с вдовами в пятигорской ветеранской организации: «По поводу спецоперации, которую Россия проводит сегодня в ДНР и ЛНР, я могу сказать, что это очень правильное решение. Людей необходимо было освобождать, а нацизм – искоренять».

Виктор Ефимович Терновой, полковник медицинской службы в запасе, председатель медицинского комитета в Совете ветеранов Пятигорска: «Я считаю, что России нужно было вмешаться в ситуацию, которая сложилась в ДНР и ЛНР. И давно. Я был в Украинской ССР, работал в госпитале в Мукачево в 1959 году. Сейчас в Украине много русского населения. Им нужна наша помощь».

Владимир Александрович Шляпников, майор в запасе: «В Совете ветеранов Пятигорска я числюсь с того момента, как вышел в запас. Вот уже много лет принимаю участие в мероприятиях, обрел много друзей. Все мы обеспокоены сегодняшней ситуацией в Украине. Я сам бывал на Донбасе, и у меня сейчас там живут товарищи. Все эти восемь лет им там было очень тяжело. И про национализм в Украине – это все правда. Правильно решил Президент – людей надо освобождать».

Тем временем:

Дорога жизни длиною в 98 лет

Первичное отделение пятигорского Совет ветеранов в микрорайоне Белая Ромашка во главе с Людмилой Селиной, и ученики гимназии №4 поздравляют участника Великой Отечественной войны Серафима Ивановича Ехлакова с днем рождения.

«Дорогой Серафим Иванович! Ваша юность прошла на полях сражения. В грозные годы войны Вы отважно защищали Родину, освобождали Прагу и разгромили врага, встретив Победу в Берлине. Вы стойко перенесли все тяготы военного времени, а после войны активно включились в работу, восстанавливая разрушенное войной хозяйство, участвовали в строительстве гимназии №4. Вы активный участник ветеранского движения, приходили на уроки памяти и мужества. Серафим Иванович, Вы можете гордиться прожитыми годами».