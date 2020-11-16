Тройное столкновение

В Пятигорске в результате тройного ДТП пострадал один человек.

По предварительной версии, 15 ноября около 15 часов 10 минут водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь по Бештаугорскому шоссе в Пятигорске со стороны ул. Широкой в сторону улицы Беговой, в районе дома № 91 при перестроении не уступила дорогу двигающемуся в попутном направлении грузовому автомобилю «МАЗ» и допустила с ним столкновение. Автомобиль «МАЗ» тут же совершил наезд на препятствие в виде отбойного бруса и опрокинулся. А движущийся сзади в попутном направлении автомобиль «Хендай», в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Мерседес».

Водитель грузового автомобиля МАЗ 65- летний житель Ессентуков получил телесные повреждения и бригадой «скорой помощи» был доставлен в городскую клиническую больницу Пятигорска. А вот 43-летняя жительница Ессентуков, которая находилась за рулем «Мерседеса», в ДТП не пострадала. Обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается.