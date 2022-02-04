Трудовой договор и испытательный срок — прокуратура разъясняет

Ответственность работодателя за уклонение от заключения трудового договора с работниками до прохождения ими испытательного срока разъясняет помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов.

— Статьей 67 Трудового кодекса РФ установлено, что трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, — рассказал Георгий Попов. — Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Согласно статье 68 Трудового кодекса прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

Как отметил Георгий Попов, согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2018 № 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических лиц и у работников — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» (далее – Пленум), обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником (заключение в письменной форме трудового договора) по смыслу части первой статьи 67 и части третьей статьи 303 ТК РФ возлагается на работодателя являющегося индивидуальным предпринимателем.

В соответствии с положениями Пленума неоформление работодателем, фактически допустившими работника к работе, в письменной форме трудового договора в установленный статьей 67 ТК РФ срок может быть расценено как злоупотребление со стороны работодателя правом на заключение трудового договора (статья 22 ТК РФ).

Таким образом, бездействия работодателя по надлежащему оформлению трудового договора с работником и издания приказа о приеме на работе, мотивированное тем, что работнику устанавливается испытательный срок, по истечению которого трудовые правоотношения будут оформлены надлежащим образом противоречат положениям действующего законодательства и не только образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, но и могут повлечь неблагоприятные последствия для самого работника, так как при таких обстоятельствах нарушаются права работников на обязательное социальное и пенсионное страхование.

Кроме того, указанные действия позволяют работодателю уйти от уплаты единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налога на доходы физических лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, работодатель ухудшаете социальное обеспечение своих работников и нарушаете требования ст. 21 ТК РФ. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении сотрудником квартиры или затратах на обучение его детей.

В случае нарушения работодателем Трудового законодательства Российской Федерации, граждане вправе обратиться для защиты своих прав в территориальные органы Государственной инспекцией труда или в прокуратуру.