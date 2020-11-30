Цифровое оборудование для пятигорских школ

Еще шесть школ Пятигорска получили комплекты цифрового интерактивного оборудования. Компьютерные классы здесь теперь оснащены современной техникой, актуальным программным обеспечением и презентационным оборудованием, а педагоги прошли профессиональную переподготовку. Это результат реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Оборудование доставлено в школы №№3, 22, 23, 28, а также в гимназии №4 и №11. Как рассказали в городском Управлении образования, директора пятигорских школ лично выезжали в Ставрополь для оформления всех необходимых документов и организации доставки.

В комплекты (каждый стоимостью свыше 2 млн. рублей) входит: 36 ноутбуков мобильного класса, 2 интерактивных комплекса, многофункциональное устройство. Напомним, с сентября этого года классы, оснащенные в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», начали работать в школах №1, №7, №19, №29, а также в лицее №15. — Новое учебное оборудование позволит нашим ребятам отлично ориентироваться в современных цифровых инструментах, обучаясь в духе технического прогресса, — убеждены специалисты МУ «Управление образования администрации Пятигорска».