«Цифровой прорыв». Отличились ставропольцы!

Завершился Северо-Кавказский полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия –страна возможностей». За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 65 цифровых продуктов, которые помогут построить карьеру студентам, улучшить цифровую навигацию и систему обслуживания оборудования в металлургии и энергетике. Авторы лучших проектов разделили призовой фонд порядка 3 миллионов рублей, вышли в финал и получили возможность внедрить свое решение.

Полуфинальный хакатон собрал 99 команд из 41 региона России. Больше всего победителей из Ставропольского края — 21 человек. Также в ТОП вошли Республика Дагестан и Республика Северная Осетия — Алания.

IT-командам предстояло решить шесть актуальных кейсов по совершенствованию системы трудоустройства молодых специалистов, цифровой навигации, предиктивной аналитике, AI & Big Data, Digital — все это реальные задачи крупнейших коммерческих и государственных организаций. Все команды работали дистанционно, а помогали им в этом 59 трекеров и ведущих экспертов.

В прямом эфире конкурса состоялась насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы и дискуссии про технологический бизнес, создание цифровых продуктов и карьеру в IT. Эксперты дали практические советы о том, как запустить свой проект или найти работу мечты, а победители хакатонов поделились своими лайфхаками – как получить максимум от участия в конкурсе. Также представитель Фонда Содействия Инновациям рассказал о гранте «Умник», который позволяет командам, вошедшим в шорт-лист, получить до 500 тысяч рублей на развитие собственного проекта.

Особенно большой отклик среди специалистов Северо-Кавказского IT-хаба получила задача, связанная с построением успешной карьеры для молодежи. Кейс от СКФУ, подразумевающий создание удобного цифрового сервиса для поиска работы студентами, стал самым популярным на хакатоне — заявку на его решение подали 24 команды.

— Мы учли запрос региона на развитие карьеры и при

формировании деловой программы — сделали упор на образовательную компоненту, чтобы помочь местным специалистам реализовать себя в IT», – поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Уральском ФО с 30 октября по 1 ноября.