Цифровой прорыв – в помощь!

Решить актуальные социальные вопросы смогут лучшие IT-специалисты в рамках полуфинала Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в СКФО. В масштабах общегосударственных сам конкурс – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». С 23 по 25 октября в Пятигорске состоится шестой полуфинал регионального этапа.

Помочь студентам в трудоустройстве, почтальонам — в поиске адресатов, металлургам – в определении степени износа оборудования с помощью IT-технологий – эти и другие важные социальные задачи стоят перед участниками полуфинала в Северо — Кавказском федеральном округе. Все это приблизит к достижению главной цели — выведению цифровизации региона на качественно новый уровень.

Соревнование пройдут в режиме онлайн-хакатона. Команды лучших IT-специалистов из всего Северо-Кавказского федерального округа разработают решения для задач, предложенных крупнейшими компаниями региона и страны. Победители разделят призовой фонд в 3 миллиона рублей, а главное – смогут реализовать свои идеи в сотрудничестве с местными и федеральными властями. Проявить свои таланты в области IT-технологий смогут специалисты из всех регионов СКФО.

Онлайн-трансляция будет идти из специально созданной мультимедийной студии. В течение 48 часов специалисты в режиме нон-стоп будут разрабатывать цифровые продукты по 6 кейсам от партнеров конкурса. Успешно пройти испытания конкурсантам помогут трекеры и ведущие специалисты информационных технологий, а также бизнес-эксперты.

В числе заявленных направлений – совершенствование системы трудоустройства молодых специалистов, AI & Big Data, Digital, цифровая навигация и предиктивная аналитика, CRM и другие актуальные тематики.

В рамках регионального этапа запланировано восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. В настоящий

момент в конкурсе уже зарегистрировались почти 40 тысяч человек.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом»,

АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.