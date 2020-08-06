«Цветник»: танцуют все!

Помощь тем, кто попал в беду, многочисленные акции, среди которых«Доброе сердце», «Импульс добра»… Волонтеры-медики спасают людей, а волонтеры культуры приобщают нас к прекрасному. В минувший вторник в парке «Цветник» состоялась масштабная презентация деятельности общественного движения «Волонтеры культуры» под названием «Вдохновение лета. Пятигорск». В рамках мероприятия кураторы и участники общественного движения рассказали о себе, провели флешмобы, мастер-классы по хореографии и другим видам искусств. И все это под аккомпанемент замечательной кавер-группы из Нальчика «Jet Beet». Участие в мероприятии приняли и представители добровольческой организации «Волонтеры медики».

Кто сказал, что душа требует песен только по праздникам? А под хорошую музыку ноги сами рвутся в пляс – лишь бы площадка для танцев была подходящая. Такая, например, как в «Цветнике», где хватает места и артистам, и зрителям. Конечно, культурные мероприятия проходят сегодня в условиях ограниченных. Но уж очень соскучились люди по концертным программам на свежем воздухе. Помните, сколько их было – ярких и зрелищных – в рамках «Курортных вечеров» в прошлые годы? Вот и в этом, в первых числах августа, несмотря на будний день, пятигорчане и гости курорта, заслышав звуки музыки, поспешили в «Цветник». Места на лавочках перед эстрадой хватило всем.

Музыканты настроили свои инструменты, и тут же живым исполнением популярных шлягеров публику приятно удивили вокалисты. Не отстали и танцоры. Юноши и девушки выдавали танцевальные импровизации под звуки ритмичных мелодий, а зрители притоптывали в такт. Самые смелые из публики по предложению ведущих тоже блеснули талантами. В основном читали стихи. Кто-то всем известные еще с детских лет, кое-кто на Маяковского «замахнулся», а кто-то и собственно сочиненные на суд публике представил. А когда зрителям предложили принять участие в общем танцевальном мастер-классе, отбою от желающих не было. Танцевали кто во что горазд — зато веселье било через край.

Ирина Омельченко, руководитель движения «Волонтеры культуры» Ставропольского края:

— Сегодня мы представляем здесь творческий проект «Персонажи». Задались целью устроить праздник для всех возрастов. Танец будет рождаться на ваших глазах, каждый – импровизация, такого уже не будет. Это наша новая фишка. Ребята будут танцевать под группу«Jet Beet» впервые. Наш проект уже подхватили в Санкт-Петербурге. Но мы останавливаться не собираемся. Будем придумывать что-то новое, чтобы публике нравилось и наши города-курорты гремели на всю страну.