Цветочные ярмарки в Пятигорске: встречаем осень ярко!

31 августа и 1 сентября жителей и гостей города ждут на специализированных праздничных ярмарках по реализации цветов. Здесь можно будет приобрести букет ко Дню знаний, любому другому празднику и просто — для души и настроения. Качество — под контролем Отдела торговли, ассортимент — на любой вкус и кошелек. Место — привычное для пятигорчан: ул. Орджоникидзе, микрорайон Белая Ромашка (там же обычно проходит традиционная городская продовольственная ярмарка). Торговые ряды будут работать с 8:00 до 17:00. Такие же цветочные ярмарки в Пятигорске проходили в конце зимы и начале весны — в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Тогда эта инициатива получила самые высокие оценки жителей и гостей курорта. Предпринимателей, желающих принять участие в ярмарках, ждут в Отделе торговли и защиты прав потребителей администрации Пятигорска — пл. Ленина, 2, кабинет № 416, телефон: 33-41-11.