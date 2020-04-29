Цветы для улиц курортного города

Тюльпаны, петунии, целозия и пеларгония… От их аромата и разнообразия расцветок кружится голова, а рука так и тянется к камере, чтобы запечатлеть всю эту красоту на память. Жаль только, что насладиться ею пока в полной мере нельзя из-за карантина и режима самоизоляции. Тем не менее, по дороге в магазин или аптеку, либо по неотложным делам не заметить это цветочное безумие просто невозможно. Да, к тому же, ограничительные меры скоро завершатся, а городские улицы курортного Пятигорска станут еще ярче и милее прежнего.

И все это — заслуга сотрудников ООО «Горзеленстрой», которое входит в перечень предприятий с непрерывным циклом производства, а потому вынужденных работать даже в условиях карантина.

— Работа у нас не прекращалась, несмотря на эпидемию и самоизоляцию. Ведь наше предприятие относится к сфере сельского хозяйства с непрерывным циклом воспроизводства. Растения нужно поливать, им требуется тщательный уход, — прокомментировал директор ООО «Горзеленстой» Валерий Кардаш.

Но за свою работу мастера берутся с удовольствием. Постоянно городские клумбы обслуживают порядка 20 человек, иногда привлекаются дополнительные силы.

По словам Валерия Кардаша, всего в Пятигорске на данный момент располагается свыше 100 цветочных клумб, общая площадь которых составляет 12 тысяч кв. м. На всех территориях высадят более миллиона цветочной рассады.

Что касается цветочного ассортимента, то, как обычно, он будет самым разнообразным и красочным. Не повторяться – обязательное условие, которого придерживаются дизайнеры ООО «Горзеленстрой».

— Каждый год стараемся менять ассортимент цветов, рисунки, орнаменты клумб. Стремимся удивлять и не повторяться. Постоянно пробуем новые сорта, — отметил Валерий Кардаш.

Так, любимые целозию, тагетис, петунию и пеларгонию можно будет увидеть в новых расцветках и разновидностях сортов.

Кстати, впервые за последние несколько лет в Пятигорске была организована массовая высадка тюльпанов – около 40 тысяч штук 12 сортов теперь украшают парк «Цветник». Пополнился парк и 2 новыми сортами гиацинта. А недавно отцвела магнолия – молоденькие деревца хорошо прижились за зиму и доказали, что климатические условия Пятигорска им вполне по нраву. Как предупредили в ООО «Горзеленстрой», с повышением температуры тюльпан, конечно, отойдет. Но тогда придет очередь летников: свои места на клумбах займут розы, петуньи, тагетисы, бегонии и другие. Таким образом, парк будет оставаться цветущим практически до наступления морозов.

Бригады мастеров работают почти без выходных по 8 часов в день. Начиная ранним утром, заканчивают трудиться над созданием красоты ближе к вечеру. Сейчас наиболее активная работа идет на воинских мемориалах, чтобы успеть высадить клумбы к 9 Мая. Пусть официальные торжества и отменены, содержать героические места в порядке – долг номер один.

Городские магистрали традиционно также будут украшены яркими цветочными композициями, преимущественно подвесными –а именно ампельной петунией.