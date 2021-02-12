Цветы, стихи и проза — в память о гении

В Пятигорске почтили память Пушкина в годовщину смерти поэта. Очередную годовщину гибели великого русского поэта отметили в Пятигорске городским поэтическим митингом с участием кавминводских мастеров прозы и поэзии, почитателей таланта Пушкина, работников культуры и искусства.

Традиция таких встреч возникла в городе-курорте в 1982 году, когда в сквере недалеко от старинного здания ресторации установили бюст Пушкина работы скульптора Михаила Аникушина. В Пятигорске есть улица Пушкина, Пушкинские ванны, а на доме помещика Реброва, где поэт останавливался, висит мемориальная доска в память о знаменательном событии. Пушкин бывал здесь в 1820 и 1829 годах, а впечатления о южном крае отразил в своих произведениях. В доме Реброва поэт жил вместе с семьей Раевских летом 1820 года. А после, в зале центральной библиотеки в рамках мероприятия «Открытый микрофон» все желающие пятигорчане могли озвучить строки из любимых произведений, написанных великим поэтом.