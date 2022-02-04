ТСЖ в Пятигорске – возможности и поддержка

Аббревиатуру ТСЖ сегодня знает практически каждый. Как и то, что это некоммерческое объединение собственников в многоквартирном доме, решивших вместе управлять им, обеспечивать бесперебойность предоставлениякоммунальных услуг и содержать общее имущество.Товарищество собственников жилья – не самый распространенный способ управления МКД, между тем он считается одним из наиболее эффективных.

Создание товарищества

Чтобы создать ТСЖ, необходимо провести общее собрание собственников помещений, принять на нем такое решение и определиться с вопросами, оформить итоги собрания, зарегистрировать товарищество в налоговом органе, уведомить о создании ТСЖ заинтересованных лиц.

В России деятельность ТСЖ регулируется Жилищным кодексом : Раздел VI. ЖК РФ Товарищество собственников жилья (ст. 135 — 152) | ГАРАНТ (garant.ru)

В Пятигорске на окончание 2021 года зарегистрировано 232 ТСЖ. В городе уже наработан большой опыт в данной сфере, который был отмечен на самом высоком уровне. Так, еще в 2016 году товарищество собственников жилья «Вектор» столицы СКФО первым на Ставрополье получило звание «Дом образцового содержания» и Золотой знак.

О том, какие возможности открываются перед собственниками жилья, выбравшими данную форму управления, рассказал заведующий отделом муниципально-жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Сергей Пронский.

Товарищество – прекрасный способ управления, – отметил Сергей Александрович. — В первую очередь, потому, что в его состав входят сами собственники помещений и они заинтересованы в том, чтобы дом содержался в хорошем состоянии: люди решают, когда выполнять те или иные работы, выбирают источник их финансирования, свободны в найме подрядчика, имеют прямой контроль над хозяйственной деятельностью, оперативно решают возникающие в доме проблемы.

По словам Сергея Пронского, ТСЖ, в отличие от управляющей компании, не является коммерческим предприятием и не преследует целью своей деятельности извлечение прибыли. Еще один немаловажный факт, отмеченный риэлторами, – жилье в таких домах ликвиднее.

В ТСЖ главное — не ошибиться в кандидате на пост председателя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно проявлять гражданскую активность, посещать все собрания владельцев жилья, регулярно запрашивать отчетность. ТСЖ — для активных собственников, которые готовы самостоятельно решать финансовые вопросы, вести претензионную работу с неплательщиками, организовывать капитальный ремонт, контролировать выполнение работ и т.д.

В целях оказания правовой помощи юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в том числе и ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК, в администрации Пятигорска функционирует «Центр поддержки собственников», – рассказал Сергей Пронский. -Специалистами данного Центра ведутся информационно-разъяснительная работа, а также консультационная поддержка граждан и юридических лиц по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленная на повышение правовой грамотности собственников помещений в многоквартирных домах.

В «Центр поддержки собственников» в Пятигорске могут обращаться граждане и юридические лица без предварительной записи каждый вторник и среду с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 5 этаж, кабинет № 504.

Помощь государства в проведении капремонта

Важно, что ТСЖ имеет право накапливать средства для капитального ремонта на специальном счете, что тоже дает определенные преимущества. Можно провести капитальный ремонт раньше срока, установленного региональной программой, самим выбрать подрядчика и контролировать ход работ.

Как рассказали в администрации Пятигорска, в случае, если ТСЖ накапливает средства на капитальный ремонт на специальном счете, то такое юридическое лицо может воспользоваться господдержкой.

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ предлагает собственникам помещений в многоквартирном доме (МКД) компенсировать до 80% расходов на выполненный энергоэффективный капремонт или вернуть часть затрат на уплату процентов по кредиту для проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, – подчеркнул Сергей Пронский.

Правила предоставления господдержки на проведение капитального ремонта в МКД определены Постановлением Правительства РФ от 17 января 2017 года №18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».

Общие положения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах и порядке его финансирования можно найти по ссылке:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/c3d283fd81e5bea498e0fa00606204c75d85b5c0/

Скачать необходимые бланки можно по ссылке https://svoe.guru/mnogokvartirnye-doma/upravlenie/tszh/kapremont.html?