Турнир по нардам на кубок Думы города состоится в столице СКФО

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. Соревнования пройдут в двух дисциплинах — длинные и короткие нарды.

— Отборочные турниры пройдут на базе национально-культурных общин города и территориальных служб с 25 по 30 апреля. Финал запланирован на 2 мая в парке «Цветник», — рассказал Дмитрий Ворошилов. — Нарды — одна из популярных игр у пятигорчан. Планирую и сам испытать свои силы. График отборочных этапов глава Пятигорска пообещал опубликовать на своих страницах в социальных сетях уже на следующей неделе.