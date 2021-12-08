Турнир в память о тренере

В Пятигорске проходит традиционный боксерский турнир памяти тренера Игоря Никулина.

На ринге cпортшколы № 2 встретились сильнейшие молодые спортсмены городов-курортов КМВ, республик Северного Кавказа. Экзаменом на спортивную зрелость называют никулинский турнир организаторы. В этом году открытое первенство собрало около сотни боксеров от 13 до 18 лет. Весовые категории — от 57 до 90 кг. Турнир Никулина, проведение которого Пятигорск возобновил после длительного перерыва, — один из значимых турниров Северного Кавказа. Эти соревнования – своеобразная отборочная площадка: Федерация бокса ищет и находит кандидатов в сборную для участия в престижных спортивных стартах. И значит, задача каждого участника – показать максимум своих возможностей. На ринг сегодня выходят как закаленные боксеры, так и новички, для которых эти бои – первый опыт, «трамплин» в дальнейшей спортивной карьере.