Творчеству тоже нужен комфорт

Все мы помним, что в своем Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин обозначил создание программы по капитальному ремонту, реконструкции и оснащению ДШИ и ДМШ как одну из приоритетных в сфере культуры и дополнительного образования. Намерение это коснулось и столицы СКФО.

Как рассказала директор «Детской школы искусств им. В. Сафонова» Пятигорска Ирина Собиева, в феврале этого года учреждение посетили секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ольга Казакова. «По общему мнению, школа оказалась максимально готова к включению в программу. В наличии — вся проектно-сметная документация и понимание того, что нужно сделать. В результате было принято решение о включении ДШИ им. В. И. Сафонова в программу федерального проекта «Культура малой родины», — отметила Ирина Собиева.

На сегодняшний день школа получила уникальную возможность провести масштабный ремонт кровли, фасада здания, системы отопления, вентиляции, лестничных маршей и всех внутренних помещений. Кроме этого она получит новые музыкальные инструменты.

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1974 году. На протяжении многих лет из-за отсутствия финансовых средств капитальный ремонт здесь не проводился, поэтому большинство учебных помещений требуют серьезной материальной поддержки. Весь персонал и воспитанники надеются, что в 2022 году школа будет праздновать свое уже 110-летие в современном, хорошо отремонтированном и максимально укомплектованном здании.

МБУДО «Детская школа искусств им. В. И. Сафонова» является одной из старейших в России. В 2020 году ей исполняется 108 лет. По качеству образования и творческим достижениям учреждение занимает лидирующее место в стране. Здесь занимаются 650 учащихся и работают 44 преподавателя. Обучение ведется по разным направлениям искусства: музыкальные инструменты — фортепиано, флейта, саксофон, аккордеон, гитара, скрипка, вокал, хореография и театральное мастерство. На протяжении многих десятилетий школа, следуя традициям академического воспитания и образования, радует своими успехами наш любимый город. Именно здесь родился один из престижнейших конкурсов в России — Международный юношеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова, собирающий таланты со всех уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.