Ты не один

В Пятигорске, на базе центральной городской библиотеки им. Горького, состоялось открытие региональной площадки всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди». Насыщенная программа форума включала родительский «ликбез» и мастер-классы для особенных детей . Участники также смогли посмотреть выставку ребят с задержками развития из специальной школы-интерната (с. Юца). А завершилось все вручением наград тем, кто помог провести это замечательное и нужное мероприятие.

Начало фестивалю положил небольшой, но яркий концерт, подготовленный шоу-балетом центра поддержки и развития социально-культурных и благотворительных проектов «Фаворит». И случилось чудо. С места поднялся маленький зритель по имени Шамиль и начал танцевать вместе с исполнителями. Те и не возражали. А когда танцоры разошлись, к своему месту проследовал и Шамиль. И тут же присоединился к участникам мастер-класса… «Что же в этом удивительного?» — пожмет плечами читатель. Все дело в том, что этот мальчик – аутист. То есть все, что для обычного ребенка норма – громкая музыка, отсутствие страха перед другими людьми, быстрая смена действий — для него результат длительной педагогической работы. Этому ребенку повезло, адаптироваться к обычной жизни ему помогают опытные педагоги. Которые так же, как и родители, своей гордости за малыша не скрывали. Ведь только им одним известно, сколько сил, навыков и знаний пришлось вложить в простые действия Шамиля и других маленьких пятигорчан, которым врачи поставили диагноз «аутизм».

Из первых уст

Лариса Слышенко, заместитель гендиректора детского игрового центра опережающего развития «Пирамидка».

— Свой фестиваль мы посвятили Всемирному дню распространения информации об аутизме. Пригласили сюда и взрослых, и детей, страдающих этим заболеванием. Мы в нашем центре как раз занимаемся с аутистами- дошколятами. Работаем по специальным программам, способствующим социализации ребят в обществе. И считаем своим долгом привлечь внимание сограждан к этой проблеме, актуальной и для Пятигорска

Анастасия Герлиц, пятигорчанка:

— Моему сыну Тимуру семь лет. У ребенка ранний детский аутизм. Учится он в СОШ № 1 в обычном классе по адапитрованной программе. Пытаемся социализироваться в общем классе с нейротипичными детьми. Класс универсальный. Мой сын один с таким диагнозом. И я с радостью замечаю, что у ребенка уже появляются друзья. Раньше мы даже не знали, к кому в Пятигорске можно обратиться за помощью. Ездили к специалистам в Ставрополь. А такие фестивали, как и развивающие центры, просто необходимы. Чем раньше с малышом-аутистом начнешь заниматься, тем выше будет результат.

Александра Пэтайчук, волонтер, студентка Ставропольского краевого училища дизайна и ее сестра Даша.

— Моей сестре 11 лет. Она у нас ребенок хоть и с ограниченными возможностями здоровья, но одаренный. Учится в спецшколе в Ессентуках. Любит рисовать, лепить из пластилина, вырезать из бумаги. В этот день мы по кругу сделали все — много поделок , порисовали, пообщались. Даша просто счастлива, и я, глядя на нее, тоже.