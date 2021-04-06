Ты не один

Апрель 6, 2021 Главные новости, Молодежь, Пятигорская Правда 0 106

В  Пятигорске, на базе центральной городской библиотеки им. Горького,  состоялось открытие региональной площадки всероссийского  инклюзивного фестиваля «Люди как люди». Насыщенная программа форума включала родительский «ликбез» и мастер-классы для особенных детей . Участники также смогли посмотреть выставку ребят с задержками  развития из специальной школы-интерната (с. Юца). А завершилось все вручением наград тем, кто помог провести это замечательное и нужное мероприятие.

Начало фестивалю положил небольшой, но яркий концерт, подготовленный шоу-балетом центра поддержки и развития социально-культурных и благотворительных проектов «Фаворит». И  случилось чудо. С места поднялся маленький зритель по имени Шамиль и начал танцевать вместе с исполнителями.  Те и не возражали.  А когда танцоры разошлись, к своему месту  проследовал и Шамиль. И тут же присоединился к участникам мастер-класса…  «Что же в этом удивительного?» —  пожмет плечами читатель. Все дело в том, что этот мальчик – аутист. То есть все, что для обычного ребенка норма – громкая музыка, отсутствие страха перед другими людьми, быстрая смена действий — для него  результат длительной педагогической работы. Этому ребенку повезло,  адаптироваться к обычной жизни ему помогают опытные педагоги.  Которые так же, как и родители, своей гордости за малыша не скрывали. Ведь только им одним  известно, сколько сил, навыков и знаний пришлось вложить в простые действия  Шамиля и других маленьких пятигорчан, которым врачи поставили диагноз «аутизм».

Из первых уст
Лариса Слышенко, заместитель гендиректора детского игрового центра опережающего развития «Пирамидка».
— Свой фестиваль мы посвятили Всемирному дню распространения информации об аутизме. Пригласили сюда и взрослых, и детей, страдающих этим заболеванием. Мы в нашем центре как раз занимаемся с аутистами- дошколятами.  Работаем по специальным программам, способствующим социализации ребят в обществе.  И считаем своим долгом привлечь внимание сограждан к этой проблеме, актуальной и для Пятигорска

Анастасия Герлиц, пятигорчанка:
— Моему сыну Тимуру семь лет. У ребенка ранний детский аутизм. Учится он в СОШ № 1 в обычном классе по адапитрованной программе. Пытаемся социализироваться в общем классе с нейротипичными детьми. Класс универсальный.  Мой сын один с таким диагнозом. И я с радостью замечаю, что у ребенка уже появляются друзья. Раньше мы даже не знали, к кому в Пятигорске можно обратиться за помощью. Ездили к специалистам  в Ставрополь. А такие фестивали, как и развивающие центры, просто необходимы. Чем раньше с малышом-аутистом начнешь заниматься, тем выше будет результат.
Александра Пэтайчук, волонтер, студентка Ставропольского краевого училища дизайна и ее сестра Даша.

— Моей сестре 11 лет. Она у нас ребенок хоть и с ограниченными возможностями здоровья, но одаренный. Учится в спецшколе в Ессентуках. Любит рисовать, лепить из пластилина, вырезать из бумаги. В этот день мы по кругу сделали  все — много  поделок , порисовали, пообщались. Даша просто счастлива, и я, глядя на нее, тоже.

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