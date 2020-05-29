Тяжеловесный автотранспорт — только в ночное время

На территории Ставропольского края вводится временное ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по региональным и межмуниципальным автодорогам с асфальтобетонным покрытием. Действовать оно будет с 15 июня и по 15 августа 2020 года при дневной температуре воздуха свыше 32°.

В этот период тяжеловесный и крупногабаритный транспорт сможет передвигаться по дорогам края с 21.00 до 09.00.

Не распространяется такое ограничение на пассажирские перевозки, на перевозки грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий и транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

С Перечнем автодорог, на которых вводится временное ограничение движения, можно ознакомиться на официальном сайте Миндора края в разделе Документы/Документы министерства.