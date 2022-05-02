Тысяча атлетов пробежали по курортному Пятигорску

Пятигорск – город спортивный. За шесть лет существования проекта KAVKAZ.RUN покорять различные дистанции в живописнейшем регионеприезжали десятки тысяч человек из многих городов России и других стран. И вот еще на два дня наш город стал центром притяжения любителей бега. Здесь вновь состоялся спортивный праздник, который не испортила даже непогода.

— В первый день для участников были организованы утренняя беговая экскурсия, детский забег на 500 метров и вертикальный забег к вершине Машука, — рассказал директор проекта KAVKAZ.RUN Михаил Шоров. –На следующий день прошел массовый старт в основных дистанциях — от самой маленькой (2,5 км) до полумарафонской (21,1 км).

Цифры: более 1000 атлетов из 65 регионов России (свыше 165 городов) приняли участие в шестом Пятигорском полумарафоне.

На этот раз стартово-финишный городок развернулся в парке «Цветник». Все маршруты по традиции прошли в курортной зоне Пятигорска. Михаил Шоров отметил, что KAVKAZ.RUN – это спортивно-туристический проект. Его цель — также привлечь в наш регион как можно больше туристов, показывая им самые яркие достопримечательности.

Слова приветствия и напутствия спортсменам сказали депутат Думы Ставропольского края Жаник Гончаров, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Сергей Кузьменко и другие почетные гости. Далее – брифинг, разминка, старт, заслуженные медали, термоодеяла и горячий чайна финише. Впервые в этом году участники полумарафона опробовали новый формат – скандинавскую ходьбу.

Слово — участнику

Лилия Хасанова, республика Башкортостан: «Я из города Межгорье, так что, можно сказать, тоже горская женщина. В Пятигорск я приехала просто отдохнуть с друзьями. Случайно в парке услышала, что будет полумарафон и тут же зарегистрировалась. Ведь дома я уже четыре года занимаюсь сама бегом – участвую в Уфимском марафоне и трейле «Легенды Урала». Я в восторге от вашего города и от этого спортивного мероприятия. Обязательно вернусь сюда еще не раз. Мечтаю покорить Эльбрус, как это сделали мои друзья».