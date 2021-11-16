У незнакомого поселка, на безымянной высоте…

Недавно Россия отметила День воинской славы​ —​ разгром советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в​ битве за Кавказ. А в СКФО на днях отпраздновали славный юбилей — 80-летие создания знаменитой 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. На торжества были приглашены и казаки Горячеводской общины.

Станичники вместе с кабардинскими и балкарскими всадниками приняли участие в конном переходе и поднялись на легендарную высоту 910, где прошел митинг, завершившийся возложением цветов к обелиску.

Восхождение на высоту 910 метров было непростым: копыта лошадей скользили по грязи, а солнце слепило глаза терцам. Но горячеводские казаки справились со всеми трудностями этого сложного, иногда даже опасного пути и подняли знамя Терского войска к местам сражений.Горячеводские казаки охотно откликнулись на предложение главы местной администрации городского округа Баксан Хачима Мамхегова принять участие в патриотической акции. Трагические дни оборонительных боев за селение Кызбурун-1 и высоту 910 — лишь героический эпизод Великой Отечественной войны, но он насыщен многочисленными подвигами, совершенными советскими воинами. Эта акция играет важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения на примерах мужества и героизма, которые проявили наши отцы, деды и прадеды, сражаясь за независимость нашей Родины, за мир и свободу нашего народа. Тогда многонациональный Кавказ, объединившись, помешал врагу продолжить наступление. Великая битва на Волге и бои на Кавказе обеспечили двойной перелом в ходе войны и приблизили Великую Победу. И сегодня единение народов Северо-Кавказского региона необходимо для укрепления России и дает ей силы противостоять внешним угрозам. Подобные акции способствуют нашему сближению. Только вместе мы справимся со всеми трудностями этого непростого периода, — подчеркнул атаман Горячеводской казачьей общины, депутат Пятигорска Владимир Савченко.Кстати, прадед горячеводского казака Анатолия Булавина Дмитрий Семенович Булавин был в составе 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, участвовавшей в сражениях на Северном Кавказе и обороне Сталинграда. К сожалению, он до сих пор считается пропавшим без вести.

— В нашей семье бережно хранится память о Дмитрии Семеновиче, который был честным казаком и до последнего вздоха защищал родную землю, — поделился Анатолий Булавин. — Прадед пропал безвести в предместьях Ростова-на-Дону у села Мартыновка. Там в междуречье Дона и Волги летом и осенью 1942 года дивизия участвовала в тяжелых боях. Обороняя подступы к Сталинграду, наши земляки вступили в неравную борьбу против немецких танков. Кавалерийскую дивизию, состоящую из трех полков и подразделений боевого обеспечения общей численностью 5550 сабель, вооруженную лишь винтовками, гранатами и небольшим количеством пулеметов и артиллерийских стволов, бросили в бой, чтобы остановить превосходящую ее в десятки раз бронированную фашистскую армаду, поддерживаемую с воздуха. Это привело к страшным последствиям. В Сальских степях сложили головы около 4000 наших бойцов. Но их подвиг помог защитникам Сталинграда выстоять.

Ахмед Ахиев, глава администрации с. Дыгулыбгей,

г.о. Баксан, КБР:

— Судьба битвы за Кавказ решалась также на территории Кабардино-Балкарии. Ареной яростных сражений стала высота 910, где враг пытался прорваться к перевалам Главного Кавказского хребта, чтобы подобраться к нефти Грозного и Баку. На Баксанском рубеже Красная армия задержала фашистские войска на два месяца они понесли огромные потери.

К концу декабря 1942 года войска Закавказского фронта перешли в наступление, и 11 января 1943 года Кабардино-Балкария была очищена от врага.

Беслан Гуляжинов,

соучредитель поискового отряда

«Кавказский рубеж», ответственный секретарь РО «Союз ветеранов Группы войск

в Германии»:

— В рамках «Вахты памяти» поисковые отряды Кабардино-Балкарии регулярно ведут раскопки. Найденное вооружение передают правоохранителям, а останки красноармейцев перезахоранивают и в военных архивах устанавливают имена погибших на данном рубеже обороны. В этом году с воинскими почестями были перезахоронены останки двоих советских бойцов, а останки румынского воина в знак доброй воли были переданы на родину. Продолжаются поисковые работы в селе Мартыновка Ростовской области. За прошедшие годы поисковики смогли вернуть останки сотен героев их родным, рассказав, как они погибли и где похоронены.

У многих жителей нашего региона теперь есть возможность побывать на могилах родных, о которых они узнали благодаря работе поисковиков.