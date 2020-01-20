У пенсионера обманом похитили 300 тысяч рублей

Сотрудники органов внутренних дел Ставропольского края на постоянной основе проводят комплекс мероприятий, направленных на профилактику мошенничества, в том числе в Интернете.

Злоумышленники путем обмана похищают деньги граждан, используя различные уловки. Мошенники осуществляют звонки из якобы финансовых организаций, предлагают компенсации за приобретенные ранее некачественные лекарственные препараты, сообщают о возможности снятия порчи, а также вводят в заблуждение при оплате товаров и услуг в сети Интернет.

Так, в Ставрополе 66-летнему местному жителю на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из финансовых учреждений. Под предлогом защиты от мошеннических действий он убедил пенсионера сообщить номера его банковских карт и код, пришедший в смс-сообщении.

В результате злоумышленник путем обмана похитил со счетов потерпевшего порядка трехсот тысяч рублей.

Мужчина обратился с заявлением в городской отдел внутренних дел.

Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника.

Следственным отделом № 3 СУ УМВД России по городу Ставрополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 (кража, совершенная с банковского счета) УК РФ.

Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами, переводе денежных средств, в том числе, с помощью мобильных приложений банков, а также на электронные кошельки при приобретении товара на интернет-сайтах и прочих действиях, которые могут привести к хищению денежных средств с ваших счетов.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю призывает незамедлительно сообщать сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона). Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.