Убедительная победа наших

«Машук-КМВ» одержал крупную победу над ФК «Краснодар -3» Игра на пятигорском стадионе «Центральный» завершилась со счетом 3:0. «Быки» нарушили правила в штрафной площади пятигорчан уже на 2-й минуте матча. Удар капитана «Машука» Александра Кренделева отразил голкипер Сергей Ещенко.

Под занавес первого тайма в воротах «горожан» побывали два мяча – голы на счету Сергея Цыганова (пенальти) и Александра Карибова. Итоговый счет в матче на 52-ой минуте с пенальти установил Джамбулат Дулаев. В итоге ФК «Машук-КМВ» одержал победу со счетом 3:0.