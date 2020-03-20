Убийства на фоне распития спиртного

Следственный отдел по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что утром 1 июня 2019 года в одном из гаражей в Пятигорске шесть мужчин распивали спиртное. В процессе застолья между двумя из них произошел конфликт на фоне распития спиртного. Обвиняемый, найденным в гараже ножом, нанес многочисленные ранения

43-летнему, 36-летнему, 41-летнему, 38-летнему мужчинам. Двое из них скончались на месте, третий — в больнице. В медицинское учреждение госпитализирован еще один 38-летний потерпевший, который, благодаря своевременно оказанной помощи, остался жив.

Следователь СКР провелобширную работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. В том числе он назначил 30 судебных экспертиз, допросил более 20 свидетелей, провел многочисленные очные ставки и выемки предметов.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного отдела по Пятигорску.