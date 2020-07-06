Убираем урожай

На Ставрополье убрана уже половина площадей под озимыми сельхозкультурами. Более 2 миллионов тонн зерна в закромах. Уборка зерна стартовала в Предгорном районе Ставропольского края.

В то время, как одни районы жатву закончили, другие только приступили. Эстафету принял Предгорный район. Здесь уборочная поздняя. Начали с ячменя. Зачем комбайнам проблесковые маячки? Сколько зерна могут «съесть» металлические челюсти? Лана Волкова об интересных деталях и полевых историях

— Фронт уборочных работ сначала приходит в Восточную часть края. Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский, Буденновский район. Затем перемещается в центральную часть. Ну и в самую последнюю очередь приходит на юг. И здесь как не странно прохладней, потому что рядом горы Предкавказья, граница с Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией. Начинают здесь с уборки ячменя. Коллеги из других районов уже закончили пшеничную жатву, — рассказа корреспондент ГТРК «Ставрополье».

В Предгорье пшеницу начнут убирать в середине недели. А сейчас время золотых ячменных колосков. Это крупнейшее в Предгорье сельхозпредприятия. Ячмень собирают на корм буренкам, они в числе Ставропольских лидеров по удоям. Голштино- фризскую породу не обманешь, плохой обед есть не будут, поэтому и убирают ячмень с поля едва ли не зернышко к зернышку, а главное медленно. Скорость комбайнов 4 километра в час — даже пешеход обгонит.

Андрей Щербинский, механизатор:

-Чтобы подобрать, не колоска мимо. Потому что урожай, битва за урожай, чтобы всё собрать до последнего колоска.

Апрель в этом году выдался суровый. Заморозки. С десяток районов перенесли минусовые температуры. Вот и здесь ночами до -10 доходило. В итоге колос сформировался едва ли на 50%. А дальше — колоссальный труд по спасению урожая.

Александр Синьков, главный сельхозпредприяти:

— Мы провели ряд агротехнических мероприятий. Подкормка, стресс сняли после морозов. И урожайность у нас сейчас идет от 50 до 60 центнеров с гектара по разным предшественникам. Но где сильно морозом поражено, там в районе 40 центнеров.

Такого результата добивались с апреля до середины июня. Помогла наука и альтеративный подход к ведению сельского хозяйства, это когда традиционное земледелие сочетается с современными технологиями.

Юрий Кайшев, руководитель сельхозпредприятия:

— Мы стараемся уходить от химизации. И использовать биопрепараты. И в этом плане наш агрономический отдел постоянно сотрудничает с наукой. Мы постоянно проводим опыты, закладываем опыты. Работая с наукой в тандеме, только так можно получить какие-то результаты.

Кстати, не все комбайны здесь новые. Есть и 2005 года, а с виду и не скажешь. Работают так, как будто только с конвейера сошли. В этом предприятии механике уделяют особое внимание. Перед уборочной каждая машина прошла доскональный техосмотр. Теперь бороздят «золотые» просторы. В литературе комбайны называют степными кораблями. Что-то в этом есть. Начинающий агроном Георгий в хозяйство попросился на практику. И здесь есть чему научиться.

Георгий Окуджава, агроном-стажер:

— Профессия такая, достаточно благородная. И я люблю этим заниматься. Это еще с 8 класса я понял, что хочу посвятить свою жизнь и работать именно в этом направлении, в сельском хозяйстве.

На поле свои правила дорожного движения. Проблесковый маячок. Загорелся. Сигнал грузовику. Пора разгружать. В каждом бункере по 8 тонн. Дальше ячмень отправляется на элеватор. Единственный такой, в Предгорном районе. Полный цикл обработки. От сушки до очистки зерна. Первая репродукция — значит качество высокое. Если углубится в селекцию, то очень часто сорта ячменя связывают именно с мужским родом. Называют ячмень «Стратег», «Рубеж», а еще «Павел».

Напомним, жатва на Ставрополье стартовала в середине июня.