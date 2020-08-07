Участковые изъяли самодельный пистолет

В Пятигорске участковые уполномоченные полиции выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Сотрудники отдела МВД России при отработке административных секторов по ранее совершенному грабежу обратили внимание на двух граждан, внешне подходящих под приметы, описанные потерпевшими. Во время проверки документов один из мужчин сильно нервничал. Выбрав момент, он достал из-за спины, предмет похожий на пистолет, и положил его в машину

Полицейские при участии понятых изъяли из автомобиля пистолет, снаряженный семью патронами. Проведенная экспертиза показала, что пистолет «ПМ» изготовлен самодельным способом из травматического оружия, а патроны пригодны для производства выстрела. Подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, где он пояснил, что пистолет с патронами нашел в июле т. г. на территории соседнего региона.

Отделом дознания Отдела МВД России по Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В настоящее время подозреваемый помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Ведется следствие.