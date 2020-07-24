Участковые установили подозреваемого в краже кроссовок

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску обратился представитель одного из крупных спортивных магазинов города с сообщением о краже товара. Просмотрев камеры видеонаблюдения, участковые уполномоченные пришли к выводу, что к краже может быть причастен ранее судимый 37-летний местный житель. Подозреваемого доставили в городской отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

Следствием установлено, что мужчина путем свободного доступа взял с витрины понравившуюся спортивную обувь и направился в общую примерочную, где, сняв противокражные датчики, надел ее и покинул торговое помещение. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Отделом дознания ОМВД России по городу Пятигорску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.