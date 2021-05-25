Участник Сталинградской битвы из Пятигорска

В этом году исполнилась 76-я годовщина Великой Отечественной войны, но желание узнать судьбы родственников-участников тех событий не покидает. Долгие годы я искала следы сына старшей сестры бабушки — Ф.Л. Вознесенского (12.07.1909–29.07.1942). Результаты поисков во всевозможных архивах долго были безуспешными из-за ошибки в отчестве, имени жены, указании места призыва, — все это было свойственно документам Федора Леонидовича.

У моего отца — Моисеева П.М., в учетной карточке также неверно описан подвиг, за который он был награжден орденом, и только в этом году из наградного листа я узнала правду.

Ф.Л. Вознесенский, 5.12.1936 г.

В 2017 году я нашла в Киеве потомков Федора Леонидовича, которые уточнили факты о его жизни. Родился в г. Путивле Курской губернии в семье бухгалтера Путивльского казначейства, коллежского секретаря Вознесенского Леонида Фёдоровича и учительницы Вознесенской (Поповой) Анны Александровны. Дедушка и бабушка А.Н. и А.А. Поповы были на крестинах внука в Путивле, позднее он приезжал в г. Дмитриев. В 1922 году на руках матери от туберкулеза в г. Дмитриеве умерла Анна Александровна, оставив 7-х детей. Федору в это время исполнилось 13 лет. Он пошел работать токарем, в 1932 году окончил школу и после переезда отца поступил на геологический факультет Ростовского университета, откуда в 1935 году перевелся на геолого-почвенный факультет Ленинградского университета. Будущая жена Мина Евсеевна (родилась 15.02.1914 г. в большой еврейской семье в г. Бердянске), в Ростове окончила педагогический техникум имени Н.К. Крупской, работала в средней школе № 6 учительницей младших классов. В 1932 г. поступила в Ростовский университет на геологический факультет, где познакомилась с будущим мужем, за ним перевелась в Ленинград. Они поженились в декабре 1936 г., а в 1937 г. окончили Ленинградский Университет по специальности «геология». Для решения проблем с питанием летом работали в геологических партиях, где на каждый день выделялся паек.

Супруги были направлены педагогами в Ставропольский край, г. Невинномысск. В 1939 г. семья переехала в г. Пятигорск, где Федор Леонидович работал завучем, затем директором школы № 6, а Мина Евсеевна преподавала географию и минералогию в школе №13. Жили у подножия Машука в районе Цветника (Советский проспект, дом 84).

Первенцем в молодой семье стал сын Леонид (род. 29.01.1938 г.), в 1940 г. родилась дочь Галина, но она умерла от пневмонии в холодную зиму 1941 года.

В августе 1941 года Федор Леонидович был призван в Красную армию, и после 2-х месяцев обучения в лагере Учебный (г. Прохладный) зачислен инструктором по работе среди населения противника 6-й воздушной десантной бригады (приказ № 0089 от 7.02.1942 г.), в состав 3-го воздушно-десантного полка 6-й бригады г. Ессентуков. И там Федор Леонидович как мог, заботился о семье, сохранилась справка военкому г. Пятигорска от комиссара 3-го ВДК с просьбой обеспечить топливом на зимний период семью политрука Ф.Л. Вознесенского, инструктора пропаганды 60-й ВДБ.

В начале мая 1942 г. 3-й Военно-Десантный корпус оборонял Таманский полуостров от немецких десантов, в конце мая он был реорганизован в 33-ю гвардейскую стрелковую дивизию, воздушно-десантные бригады стали 84-м, 88-м и 91-м гвардейскими полками. Младший политрук Федор Леонидович был назначен инструктором пропаганды при штабе 88-го гв.сп.

Хронология роковых 12-дневных кровопролитных боев на Сталинградском фронте, в которых он участвовал, начинается 17 июля 1942 г. у станицы Чернышевская и заканчивается 29 июля 1942 г. ожесточенными боями за хутор Верхняя Бузиновка. Остатки 88-го гв.сп. и другие части дивизии вышли из окружения 30 июля 1942 г. В их числе политрука Вознесенского Ф.Л. не было. 29 июля 1942 года о его гибели семья узнала в г. Алма-Ата из похоронки от 24 апреля 1943 г. Приказом ГУК МО СССР № 02343/66 от 24 августа 1945 г. он был исключен из списков Красной Армии. Его анкета (4120-59 п./491) утеряна в архиве ЦАМО, по имеющимся сведениям имя Федора Леонидовича внесено в книгу Памяти Саратовской области, — места, не связанного с его призывом.

Потомки сохранили письма Ф.Л. Вознесенского с фронта жене и письма жены к нему. Он не описывал трудности службы, ужас боев и потери. В письмах он погружался в заботы о семье и близких, строил планы на мирное будущее, мечтал о встрече с женой и сыном, о рождении детей. Жена не рассказывает в письмах, что голодает, только фотография не дает скрыть правду об их жизни.

В письме от 17.07.1942 г. перед последним боем он написал:

«Дорогие мои, вот видите, я жив. Когда мечешься как угорелый или сидишь, забившись как суслик, нет возможности отправить пару слов, хотя писать и было бы о чем. Вот вечер сейчас. На «W», NW и SW зарево пожаров. Вообрази, какой кровавый небосвод. А что делается там… Ад – кромешный. Смотрю на Ваше фото, и хочется Вам сказать. Знайте, дорогие мои, что если Ваш близкий человек из боя не вернется, то он погиб не зря – за правое дело и пользу он не малую принес на поле брани. Эх, что говорить, что будет, увидим, а бить фрицев беспощадно будем. Гвардейцы не отступали. Ленчик пусть больше растет, больше развивается на радость родителям и страх врагам. Сегодня я жив. Ваш Федя».

Через несколько дней его не стало. Сын Леонид вспоминает: «В августе 1942 года накануне оккупации (в ночь перед еврейскими погромами — авт.) Пятигорска мы с мамой бежали из города на грузовой машине военкомата. Ночью пароходом переправились через Каспийское море в Красноводск и через месяц добрались в г. Алма-Ата. Пристроились у наших родственников – беженцев из Ростова, для получения легального «вида на жительство» мама стала студенткой исторического факультета Алма-Атинского пединститута и работала в бутафорском цехе Республиканского объединения КАЗИЗО.

После получения извещения о гибели отца, мама решила не возвращаться в Пятигорск, и мы переехали в г. Вольск Саратовской области к матери и сестре Матильде Евсеевне Трубкиной-Левиной, жене военного летчика, работавшей там на оборонном заводе «Красный Октябрь». Когда воинскую часть мужа в 1942 г. перевели в Саратовскую область, они эвакуировалась в г. Вольск. В Вольске мама преподавала геологию, минералогию и петрографию в Индустриальном (стекольно-керамическом) техникуме, а также из-за отсутствия учителей вела историю. Муж погиб в 1942 г., мой дед умер в эвакуации.

В 1946 г. наша семья перебрались в Киев. До 1949 г. мама работала в Киевском Технологическом Институте силикатов при горно-геологической кафедре, в 1949–1950 гг. в институте Геологических наук АН УССР в отделе петрографии, в 1951–1974 гг. – на Экспериментально-исследовательском заводе НИИСМИ».

Мина Евсеевна умерла в 1974 г., похоронена в г. Киеве.

У Федора Леонидовича Вознесенского остались достойные потомки. Сын Леонид окончил КИСИ, по специальности инженер-строитель, кандидат технических наук, работал в НИИ строительных конструкций Киева, участник обследования строительных конструкций объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС.

19 мая 1969 г. у него родилась дочь Елена, которая окончила КПИ, затем факультет психологии Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работает в Институте социальной и политической психологии Национальной Академии педагогических наук Украины, кандидат психологических наук. Ведет активную научную и практическую деятельность, автор публикаций, учебников, монографий, пособий, Президент Всеукраинской общественной организации «Арт-терапевтическая ассоциация», арт-терапевт, семейный терапевт. Муж Андрей Миколенко, дизайнер, художник по стеклу. Внучка Антонина (род. 15.04.1997 г.) окончила среднюю школу, поступила в КПИ, в 2020 г. окончила магистратуру, кафедру графики полиграфического факультета, работает художником-иллюстратором детских книг.