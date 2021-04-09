Участники фестиваля «КАРДО» украсят СОШ № 6

Международная премия «КАРДО» пройдет с 19 по 23 мая 2021 года.

Ребята со всей России и из других стран приедут в Пятигорск, чтобы продемонстрировать различные направления уличных культур, такие как скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, хип-хоп, BMX, скут и другие.

В рамках фестиваля на фасаде школы № 6 одним из художников «КАРДО» будет создан новый арт-объект. Он станет еще одним украшением нашего города, который неразрывно связан с именем Михаила Юрьевича Лермонтова.