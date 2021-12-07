Участок дороги на Февральской станет двусторонним

Участок автомобильной дороги по ул. Февральской (от ул. Кочубея до пер. Пикетный, поворот на ЖД переезд, ост. «Баня») станет двусторонним. Об этом в своем инстаграм аккаунте сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«Обращения и предложения об отмене одностороннего движения на этом участке многократно поступали от горожан.

Сегодня подписал соответствующее постановление. В ближайшее время внесём изменения в проект организации дорожного движения по ул. Февральской.

Установим необходимые дорожные знаки и откроем двустороннее движение», — говорится в сообщении.