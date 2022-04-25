Учебная неделя в школах Пятигорска будет начинаться с исполнения Гимна России

Школы Пятигорска теперь начинают учебную неделю с исполнения Гимна России и поднятия государственного флага. С 1 сентября такую практику внедрят во всех школах страны. Напомним, инициативу Минпросвещения РФ поддержал Президент России Владимир Путин, общаясь с победителями конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В Пятигорске же решили не ждать осени, и уже в этот понедельник старт новой традиции в школе №6 дал глава города Дмитрий Ворошилов.

— Без ложного пафоса скажу: сегодня у нас событие историческое, — обратился к школьникам и педагогам градоначальник. — Флаг и гимн – два самых важных символа страны. И мы вновь отдаем им дань уважения и почета – как это и было в советское время, в мои школьные годы например. Знать, уважать и любить свою Родину нужно с детства. Спасибо нашим учителям за то, что образование и воспитание строятся на надежном фундаменте патриотизма. Я уверен, так было, так есть и так будет!