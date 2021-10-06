Учителя, на ваших душах держится Земля

Эти прекрасные слова из песни, прозвучавшие в стенах концертного зала Детской музыкальной школы № 2 им. Н. Миргородского, безусловно, точно показывают важность профессии педагога. В День учителя здесь прошел интересный и уютный концерт. Воспитанники школы приготовили творческие подарки своим наставникам.

Изначально ребята хотели выступать на прекрасной новой сцене, расположенной в Музыкальном сквере, но погодные условия помешали планам. Как рассказала заведующая концертно-просветительской деятельностью ДМШ № 2 Анна Огай, концерт посвящен Дню учителя, Дню музыки и проходит в рамках регионального фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья». Всего ребята подготовили 10 номеров. Среди выступающих как новички, так и уже опытные артисты.

В ДМШ № 2 сегодня трудятся более 50 педагогов и свыше 400 воспитанников. Перед началом концерта педагогов поздравила почетный работник культуры Ставропольского края, директор школы Гоар Погосян.

— Мы не просто учителя, а преподаватели в сфере культуры и искусства, — отметила руководитель учреждения. — Мы учим видеть прекрасное в простом. Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья и неиссякаемого творческого вдохновения.

Гоар Погосян вручила учителям благодарственные письма от главы города Дмитрия Ворошилова, а также МУ «Управление культуры администрации Пятигорска».